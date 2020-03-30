🟠ترمب يتباهى بنسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمره الصحافي اليومي حول كورونا

2020/03/30 | 14:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر الأحد بنسب المشاهدة المرتفعة لمؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الولايات المتحدة.وقال “لأن نسب مشاهدة مؤتمراتي الصحافية مرتفعة […]

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