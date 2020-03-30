🟠لجنة التربية النيابية تدرس خياراتها للعام الدراسي الحالي

2020/03/30 | 14:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اللجنة قصي الياسري أن وزارة التربية واللجنة البرلمانية مستمرتان في طرح العلاجات وتحديد موعد لاستئناف الدوام بعد السيطرة على فيروس كورونا الياسري استبعد بشكل تام إلغاء العام الدراسي […]

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