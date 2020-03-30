2020/03/30 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام افغانية، اليوم الاثنين، مقتل 20 عنصر أمن أفغاني ومدني واحد، في هجومين منفصلين، لمسلحي طالبان في ولايتي تخار وزابل.

وقال المتحدث باسم شرطة تخار، خليل أسير، في تصريح للصحفيين، إن مسلحين شنوا هجوما على بلدة خوجاي غار، بولاية تخار.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 14 عنصر أمن، ومدني، وإصابة 5 عناصر، مؤكدا صد هجوم المسلحين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 6 عناصر أمن، في هجوم لمسلحي طالبان على مخفر عسكري في بلدة أرغنداب بولاية زابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 26 أفغانيا في هجومين منفصلين لطالبان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 26 أفغانيا في هجومين منفصلين لطالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).