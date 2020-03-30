معاقبة مدير مركز للشرطة في النجف لتوقيفه عنصراً من حماية المحافظ خرق حظر التجوال

2020/03/30 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاثنين، بمعاقبة مدير مركز للشرطة بعد توقيفة لاحد افراد حماية المحافظ لؤي الياسري، بسبب خرقه لحظر التجول دون مبرر.

وقال المصدر لـ"الغد برس" انه "تم اعفاء مدير مركز شرطة مسلم بن عقيل، المقدم مصطفى عبد الرزاق، من منصبه ونقله لمكان اخر بسبب قيامه بتوقيف احد افراد حماية محافظ النجف لؤي الياسري لخرقه حظر التجول في المحافظة دون واجب رسمي".

يذكر ان خلية الازمة في النجف، التي يرأسها المحافظ لؤي الياسري، وكذلك خلايا الأزمة في المحافظات الأخرى، توجه يوميا القوات الامنية بتشديد حظر التجوال على المواطنين من اجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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