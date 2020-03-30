لجنة حقوق الانسان النيابية تطالب بالغاء عقود الأوزان في كركوك

2020/03/30 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الى الغاء العقود الاستثمارية لأوزان مركبات الحمل بين المحافظات .وطالب النائب ارشد الصالحي بالغاء العقود الاستثمارية لاوزان سيارات الحمل وتركه الى مسؤولية الحكومات المحليه بسبب الفساد المالي الذي يجري بها .وشدد على اهمية العمل بالغائها فورا وذلك للسماح بدخول المواد الغذائية بانسيابية الى المحافظات […]

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