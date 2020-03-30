مقتل شخصين في اشتباكات بين «قسد» ومهربين للنفط في دير الزور

2020/03/30 | 14:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- حدثت اشتباكات مساء أمس الأحد، بين قوات «قسد» من جهة ومجموعة من المهربين في ريف #دير_الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخص مدني وعنصر واحد من #قوات_سوريا_الديمقراطية .أفادت

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