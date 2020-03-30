2020/03/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مالك_ابوعليا المقالة للماركسي السوفييتي ايغور سيميونوفيتش كون الباحث في علم الجنس والسوسيولوجيا وعلم الأخلاق.ترجمة مالك أبوعليا1-سبنسر وعصرهترتبط ولادة السوسيولوجيا في انجلترا باسم هربرت سبنسر (1820-1903).
عندما بدأ نشاطه العملي كانت الرأسمالية، في منتصف القرن التاسع عشر في أوج ازدهارها.
بعد أن اكملت الثورة الصناعية، تفوقت انجلترا على جميع البلدان الأُخرى في مستوى التطور الاقتصادي.
كانت رمز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مالك ابوعليا - مفاهيم هربرت سبنسر السوسيولوجية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عندما بدأ نشاطه العملي كانت الرأسمالية، في منتصف القرن التاسع عشر في أوج ازدهارها.
بعد أن اكملت الثورة الصناعية، تفوقت انجلترا على جميع البلدان الأُخرى في مستوى التطور الاقتصادي.
كانت رمز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مالك ابوعليا - مفاهيم هربرت سبنسر السوسيولوجية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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