مالك ابوعليا - مفاهيم هربرت سبنسر السوسيولوجية

2020/03/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالك_ابوعليا المقالة للماركسي السوفييتي ايغور سيميونوفيتش كون الباحث في علم الجنس والسوسيولوجيا وعلم الأخلاق.ترجمة مالك أبوعليا1-سبنسر وعصرهترتبط ولادة السوسيولوجيا في انجلترا باسم هربرت سبنسر (1820-1903).عندما بدأ نشاطه العملي كانت الرأسمالية، في منتصف القرن التاسع عشر في أوج ازدهارها.بعد أن اكملت الثورة الصناعية، تفوقت انجلترا على جميع البلدان الأُخرى في مستوى التطور الاقتصادي.كانت رمز......

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