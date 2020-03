سامي عبد العال - كوجيتو الكورونا

2020/03/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال فجأة تحول الأنا أفكر( على خلفية كورونا ) إلى الأنا فيرُوس يُحْذَر منه.البدايةُ ليست الفكر بحد ذاته كما يؤكد ديكارت، بل الجسم بقدرته على ممارسة الحياة والتأثير في المحيطين.هو الآن كوجيتو العدوى بامتياز، أي أنَّه يطرح وجود الإنسان الحي بقدر ما يمثل عدوى للآخرين.الصيغة التي قد تصبح مبتذلة: " أنا اُعْدِي، إذن أنا موجود"I am infecting, therefore I am ، بكلمات أخرى" أنا مصدر العدوى إذن أنا موضوع للع......

