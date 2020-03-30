عبدالله صالح - الرأسمالية تترنح، آن أوان رحيلها!

2020/03/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح في خضم هذه الجائحة التي تجتاح الأرض، يكشف النظام الرأسمالي يوما بعد يوم عن حقيقته الوحشية ويُظهر وجهه القبيح للبشرية كونه نظام لا هَمَّ له سوى المال ثم المال.اجتمعت مجموعة العشرين قبل حوالي أسبوع، تلك المجموعة التي تمثل القوى الاقتصادية الكبرى في العالم لبحث سبل التصدي لوباء كورونا بعد ظهور المؤشرات الخطيرة على الركود والكساد الاقتصادي الذي تنتظره اقتصاديات تلك الدول، من أهم قراراتها تخصيص مب......

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