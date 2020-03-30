النفط تزيد حصة المخابز من الوقود في شهر نيسان

2020/03/30 | 14:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اوعز رئيس مجلس ادارة شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود، الى كافة المنافذ التوزيعية بزيادة حصة الافران والمخابز بكمية ( 1000 ) لتر من مادة النفط الابيض خلال شهر نسيان المقبل.وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان لها، أن "رئيس مجلس ادارة الشركة المنافذ التوزيعية اوعز بضرورة الاسراع في تجهيز المستفيدين وذلك من اجل تخفيف الضغط على كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد جراء انتشار وباء كرونا المستجد".

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