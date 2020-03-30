🟠تناول الكحول لا يقلل الخوف من “كورونا” !

2020/03/30 | 14:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من تحول الناس لتناول الكحول كوسيلة للتأقلم من حالة الانعزال التي يعيشونها في بيوتهم بسبب تفاقم أزمة كورونا وذلك لأن تلك العادة تحظى بعواقب وخيمة على الصحة النفسية […]

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