في تقرير صادم.. علماء يتحدثون عن استطاعتهم بإعادة تكوين الديناصورات الحية في غضون السنوات القليلة القادمة

2020/03/30 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت صحيفة انتربرينيور، اليوم الاثنين، تقريرًا عن عودة الديناصورات إلى الحياة في غضون السنوات الخمسة أو العشر القادمة.ألا نعلم بالفعل كيف سينتهي هذا الفيلم؟ في حالة يحتمل أن تكون مرعبة لفن تقليد الحياة ، فإن عالم الحفريات الشهير الذي عمل كمصدر إلهام لبطل Jurassic Park الدكتور آلان جرانت يقود البحث الوراثي […]

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