زيادة حصة المخابز من الوقود خلال الشهر القادم

2020/03/30 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، إحدى تشكيلات وزارة النفط، الاثنين، زيادة حصة المخابز من الوقود في شهر نيسان.واوعز رئيس مجلس ادارة الشركة، حسين طالب عبود بحسب بيان له تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إلى “كافة المنافذ التوزيعية بزيادة حصة الافران والمخابز بكمية ( 1000 ) لتر من مادة النفط الابيض خلال شهر نسيان المقبل”.[…]

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