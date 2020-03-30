2020/03/30 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافق وزير الصحة والبيئة العراقي صادق جعفر علاوي، يوم الاثنين، على شمول فئات جديدة بمنحة الـ500 ألف للعاملين مع المصابين بفيروس كورونا.وأظهرت وثيقة حصلت عليها شفق نيوز، "شمول السواق والمسعفين العاملين في دوريات الاسعاف الفوري بالمخصصات البالغة (٥٠٠) الف دينار والتي منحت للكوادر الصحية التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. العراق يمنح 500 ألف دينار للمتعاملين مع المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. العراق يمنح 500 ألف دينار للمتعاملين مع المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).