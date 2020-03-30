الأردن يخلي 5 آلاف من المسافرين المعزولين.. وحجر ثان ينتظرهم!

2020/03/30 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بدأت السلطات الأردنية الاثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق عدة بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر بإخلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الأردن […]

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