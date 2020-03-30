عدسة واع توثق عمليات إنتاج الكمامات في مصنع النسيجية

2020/03/30 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) عمليات إنتاج الكمامات في مصنع النسيجية التابع لوزارة الصناعة، لدعم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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