السماح بدخول عجلات الخضراوات والفواكه من بغداد والبصرة الى ميسان

2020/03/30 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه قائد شرطة محافظة ميسان العميد (عبد الخضر جاسم محمد) بدخول العجلات المخصصة لنقل الخضراوات والفواكه لمحافظة ميسان من محافظتي بغداد و البصرة.وقال قائد الشرطة في بيان انه يسمح بدخول العجلات المخصصة لنقل الخضراوات والفواكه لمحافظة ميسان من محافظتي بغداد والبصرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للفحص الطبي من الكوادر الصحية […]

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