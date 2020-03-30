أخيراً.. السماح باستعمال هذا الدواء في أميركا ضد كورونا

2020/03/30 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….على الرغم من تأكيد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مراراً خلال المؤتمرات الصحافية اليومية التي تجري في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، أن الأدوية التي توصف لعلاج مرض الملاريا تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها في مكافحة الفيروس المستجد (كوفيد19).إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية […]

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