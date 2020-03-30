التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى إلى القوات العراقية

2020/03/30 | 14:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات التحالف الدولي، اليوم الاثنين (30 آذار 2020)، مقرها في محافظة نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية.وقالت قيادة العمليات المشتركة : إنه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت تشغله … Readmore

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