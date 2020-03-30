اعتقال فنانة مصرية شهيرة وصديقتها متلبسة”.. ماهي التهمة؟

2020/03/30 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تمكنت قوات الشرطة المصرية، من إلقاء القبض على الفنانة المصرية واليوتيوبر الشهيرة “مودة الأدهم”، رفقة صديقتها متلبسين بخرق حظر التجوال في “مدينتي” بالقاهرة الجديدة.وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه بفحص هاتف اليوتيوبر مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر التجوال.ووجهت لها النيابة […]

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