2020/03/30 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مسؤول في حكومة محافظة الانبار المحلية اليوم الاثنين، وصول 8 الاف جرعه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في العراق .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “شحنة دوائية تضم نحو 8 الاف جرعة طبية لمعالجة المصابين بمرض كورونا في العراق وفق معلومات تشير ان الدواء مجرب واعطى فعالية في معالجة المصابين بالمرض في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. وصول 8 الاف جرعة لمعالجة المصابين بمرض كورونا من منفذ طربييل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. وصول 8 الاف جرعة لمعالجة المصابين بمرض كورونا من منفذ طربييل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).