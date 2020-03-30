نفط ميسان تتبرع بمبلغ 2 مليون دولار لجهود مواجهة “كورونا”

2020/03/30 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين ، تبرعها بمبلغ ( ٢ ) مليون دولار يتم تخصيصها ضمن مشاريع المساهمات الاجتماعية لحقول ميسان دعما لجهود دائرة صحة المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال معاون مدير عام الشركة نفط علي جاسم حمود، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “هذا المبلغ ياتي ضمن مساهمة الشركة لدعم […]

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