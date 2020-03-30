بمساعدة كريستيانو رونالدو.. الدكتور كيليني ينقذ يوفنتوس من الإفلاس

2020/03/30 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، وصوله لاتفاق مع لاعبيه بتقليل الرواتب، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، بسبب توقف النشاط الرياضية نتيجة لفيروس كورونا.

وبدأت فكرة تقليص الرواتب في يوفنتوس من خلال جلسة عقدها فابيو باراتيشي المدير الرياضي للنادي، مع الثلاثي بونوتشي، كيليني، بوفون، لإخبارهم بأنه من الضروري تخفيض الرواتب خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن:" بوفون لم يتولى زمام إقناع زملائه بالأمر، بل زميله جورجيو كيليني الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال عام 2017".

وأوضحت أن :" كيليني اتصل بجميع زملائه في الفريق لإبلاغهم بقرار النادي، حيث أخبرهم بأنه من الطبيعي تخفيض الأجور لأنه لا توجد مباريات ولا يوجد دخل مادي ليوفنتوس".

وأشارت إلى أن:" إقناع كريستيانو رونالدو كان الأسهل على الإطلاق، خاصة أنه الرئيس أندريا أنييلي تواصل معه مباشرة، واللاعب أعلن تخفيض راتبه خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

واكدت أيضا أن:" رونالدو عرض على إدارة يوفنتوس أي مساعدة مالية، حال تأزمت الأمور، خاصة أنه تكفل برواتب أخصائي العلاج الطبيعي والعاملين بالمدينة الرياضية، والطباخين".

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