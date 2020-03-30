2020/03/30 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين (30 آذار 2020)، تبرعها بمبلغ اثنين مليون دولار لتخصيصها ضمن مشاريع ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نفط ميسان تتبرع بمبلغ مليوني دولار للمساعدة بمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نفط ميسان تتبرع بمبلغ مليوني دولار للمساعدة بمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).