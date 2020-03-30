بالوثيقة.. شمول المسعفين بالمخصصات المضافة للكوادر الصحية التي تتعامل مع كورونا

2020/03/30 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من كتاب شمول المسعفين بالمخصصات المضافة للكوادر الصحية التي ...





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