2020/03/30 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة نفط ميسان تتبرع بمبلغ مليوني دولار دعماً لصحة ميسان في مواجهة فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفط ميسان تتبرع بمبلغ مليوني دولار دعماً لصحة ميسان في مواجهة فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفط ميسان تتبرع بمبلغ مليوني دولار دعماً لصحة ميسان في مواجهة فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).