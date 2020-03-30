“كورونا” يشقّ صفوف المتظاهرين في العراق: ننسحب أم نبقى؟

2020/03/30 | 14:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاربت الاحتجاجات الاخيرة التي يشهدها العراق نصف عام على إنطلاقها، تخللتها أعمال ‏عنف ‏كثيرة، راح ضحيتها أكثر من ستمئة ‏قتيل من القوات الأمنية والمتظاهرين، وأكثر من ثلاثة وعشرين ألف ‏جريح،

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