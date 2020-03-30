نفط البصرة: كوادرنا ملتزمة بطرق السلامة للوقاية من خطر “كورونا”

2020/03/30 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة شركة نفط البصرة أنها تعتبر سلامة الكوادر وسير العملية الإنتاجية في الحقول النفطية واتخاذ الإجراءات للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أولوية ذات أهمية.وقال مدير عام الشركة إحسان عبد الجبار خلال بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “أولوياتنا سلامة كوادرنا في الحقول النفطية وإتباع الاحتياطات وتطبيق العمل ضمن نظام المناوبة الجديد […]

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