2020/03/30 | 14:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انهاء وجود الفصائل العراقية" .. صفقة مزيفة بــ اسم "الزرفي" الاخير ينشر عنها !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انهاء وجود الفصائل العراقية" .. صفقة مزيفة بــ اسم "الزرفي" الاخير ينشر عنها !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).