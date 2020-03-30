مدير صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: احباط محاولة ادخال 23 طن من المواد الغذائية المخالفة للضوابط الصحية

2020/03/30 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار احمد صباح الدليمي اليوم الاثنين، بان لجان التفتيش والتدقيق الصحية احبطت محاولة ادخال 23 طن من المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية من منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار .وقال الدليمي لـ”العهد نيوز”، ان”لجان التفتيش والتدقيق في ادارة منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، […]

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