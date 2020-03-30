2020/03/30 | 14:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية، صباح اليوم الاثنين، أنها سيطرت بشكل كامل على سجن “الصناعة” في #الحسكة، بعد حدوث حالة عصيان فيه ليلة أمس، مؤكدة إحباط محاولات فرار لعناصر من تنظيم “داعش”.وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قسد” تعلن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في الحسكة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قسد” تعلن السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).