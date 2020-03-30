اطلاق سراح دفعة جديدة من السجناء في العراق

2020/03/30 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اخلت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية 17 محكوما لشمولهم باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن " محكمة اسئتناف ذي قار اخلت سبيل سبعة عشر محكوما ممن شملهم أحكام الإفراج الشرطي ضمن سلسلة إلاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين".

وأضاف المركز أن " الاخلاء عن سبيل المشمولين جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف ذي قار والذي اوعز للسادة القضاة المختصين بالتواجد في مديرية التسفيرات لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي حيث يأتي ذلك انسجاما مع مبادرة مجلس القضاء الاعلى،وبالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".

اعلنت محكمة استئناف نينوى الاتحادية يوم السبت إخلاء سبيل ٢٧ محكوما باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم انه "جرى إطلاق سبيل ٢٧ محكوما ممن شملتهم أحكام الإفراج الشرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".

وتابع المركز "كما تم الايعاز لقاضي الجنح ونائب المدعي العام بالنظر في هذه القضايا وبمعدل يوم واحد في الأسبوع لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بالافراج الشرطي".

ومع ظهور تفشي فيروس كورونا في العراق تعالت اصوات مطالبة باصدار عفو عام عن السجناء من قبل سياسيين خاصة المكون السني.

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