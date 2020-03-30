خلية الازمة تحدد عمل شركات الصيرفة في نينوى بـ3 أيام

2020/03/30 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت خلية الأزمة في نينوى، الاثنين، على افتتاح شركات الصيرفة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وذكر بيان مقتضب للخلية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها وافقت "على افتتاح منافذ وشركات الصيرفة والتحويل المالي في الموصل ثلاثة أيام في الاسبوع لتسهيل التعاملات النقدية".

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