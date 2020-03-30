تسجيل 3 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية

2020/03/30 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية، فيما اشارت الى ان عدد المصابي...

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