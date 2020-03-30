التجارة تبلغ المواطنين بالحصص التموينية الواجب استلامها: بلغوا على الوكلاء في حال نقصان أحدها!

2020/03/30 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا وزير التجارة، الاثنين، المواطنين لاستلام “اربع مواد غذائية” من حصصهم التموينية، فيما أكد على الابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا بحصصهم.وقال الوزير، في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إنه يدعو المواطنيين في مناطق البلاد كافة لاستلام حصصهم من المواد الغذائية (الطحين والسكر وزيت الطعام والرز )، مبينا أن الوكلاء سيقومون […]

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