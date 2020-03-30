بعد فرض الحجر عليه .. الصحة تعلن خلو مجمع من كورونا بكوردستان

2020/03/30 | 14:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن خلو مجمع سكني في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة قضاء العمادية شاكر عبد العزيز لـشفق نيوز، إنه "تم فرض الحجر الصحي بالكامل على القضاء واجراء فحصوات لـ 31 شخصا كانوا ملامسين للمصاب الذي شخصت امس اصابته،"، مضيفا أن "النتيجة ظهرت بعدم تسجيل اي حالة مصابة".

وتابع عبد العزيز "كذلك اليوم تم اجراء عدد من الفحوصات الاخرى للمواطنين ونحن بانتظار نتائج الفحص"، مشيرا إلى أن "الفرق الطبية تتجول داخل الناحية وتقوم برش المواد المعمقة في الازقة والطرقات وكذلك تم وضع طوق امني على اطراف مجمع قدش السكني بالقضاء".

وأعلنت إدارة قضاء سوران في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن فرض حجر صحي على آلاف السكان بناحية خليفان، عقب تشخيص إصابة احد سكانها بفيروس كورونا لدى عودته من بريطانيا، اعقبها تلقي 5 من اقربائه عدوى الاصابة.

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