جثامين المتوفين بكورونا تدفن في مناطق نائية بغياب الأهل والأصحاب

2020/03/30 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسم إجراءات دفن جثامين المتوفين بفيروس كورونا بالتعقيد، حيث يتم دفنها في مناطق نائية ومنع عوائل المتوفين من تشييعهم وحضور مراسم مواراتهم الثرى، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تخصيص أرض لتحويلها إلى مقبرة لهم.أم حيدر فقدت أخاها إثر … Readmore

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