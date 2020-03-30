الصدر: كفاكم صراعات طائفية بحجة الدين أو الوطن

2020/03/30 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، (30 آذار 2020)، في تغريدة على منصة “تويتر”، عن فيروس كورونا، أنه ليس طائفياً، ودعا إلى إيقاف الصراعات الطائفية.وقال الصدر في تغريدته، إن “الوباء ليس طائفياً ولا عرقياً، فلم يفرق بين … Readmore

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