2020/03/30 | 14:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علاوي: الفتح وسائرون لم يطالبونني بوزارات بشرط معاملتي الكرد والسنة بنفس الطريقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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