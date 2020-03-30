استئناف ذي قار: الإفراج عن 17 محكوماً ضمن إجراءات مواجهة “كورونا”

2020/03/30 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، قامت اليوم الإثنين،(30آذار2020)، بإطلاق سراح 17 محكوماً لشمولهم بأحكام الإفراج الشرطي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن ” محكمة اسئتناف ذي قار أخلت سبيل سبعة عشر محكوما ممن […]

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