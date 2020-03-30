رونالدو قد يغادر يوفنتوس الإيطالي.. وأمامه وجهتين

2020/03/30 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت صحيفة “دياريو جول” الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضافت الصحيفة أن “الدون” يملك عرضين للرحيل عن صفوف نادي “السيدة العجوز”، خلال الصيف المقبل.وأوضحت أن العرض الأول جاء من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى إلى التعاقد مع رونالدو […]

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