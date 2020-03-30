الصحة العراقية تشمل المسعفين بالمخصصات المالية(وثيقة)

2020/03/30 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق”على نسخة من كتاب شمول المسعفين بالمخصصات المضافة للكوادر الصحية التي تتعامل مع كورونا.ووفقا لكتاب صادر عن مدير المكتب الفني لوزارة الصحة، أمين العبادي، فإن “السواق والمسعفين العاملين على دوريات الاسعاف الوري التابعين لقواطع قسم الاسعاف الفوري، مشمولون بالمخصصات البالغة (500) الف دينار”.

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