ضريح النبي “حزقيال” يُحيي الماضي اليهودي في العراق

2020/03/30 | 15:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعترف الإسلام بهذا النبي الذي ورد اسمه مرتين في القرآن، وتعتبر رؤى النبي “حزقيال” أو “ذو الكفل”، كما ورد في القرآن الكريم، واحدة من أهم المجلدات في العهد القديم.وقد

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