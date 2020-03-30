الموقف الأولي يشير إلى 40 اصابة.. تأخر اعلان “الموقف الوبائي” يثير الشكوك: هل الصحة “مترددة” بسبب “ثقل جعبتها”؟

2020/03/30 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الأوساط الشعبية والصحفية، اعلان وزارة الصحة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واعداد المصابين للـ24 ساعة المقبلة، فيما يثير تأخر اعلان عدد الاصابات الجديدة الشكوك حول ما اذا كان عدد الإصابات في “جعبة الصحة” كبير للحد الذي يجعل الوزارة مترددة في إعلان الموقف الوبائي.وتشير التقارير الأولية إلى تسجيل 22 إصابة خلال الـ24 […]

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