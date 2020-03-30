نائب يطالب الداخلية بضرورة إبعاد منتسبيها الذين يعانون أمراض مزمنة من السيطرات

2020/03/30 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، الداخلية وقيادة شرطة ميسان بإبعاد منتسبيها الذين يعانون أمراض مزمنة من السيطرات.

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