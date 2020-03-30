اكثر من 12 الف اصابة بكورونا بين العاملين بالمجال الطبي في اسبانيا

2020/03/30 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، الاثنين، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي، إن” 12298 عاملاً في … Readmore

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