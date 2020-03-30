2020/03/30 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 10 الاف و779، في حين وصلت أعداد المصابين بهذا المرض 97 ألفاً و689 مصاباً.وقال مديرعام الدفاع المدني أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي إن “عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا حاليًا 97 ألفا و689، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا تسجل ارتفاع كبير بالوفيات بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا تسجل ارتفاع كبير بالوفيات بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).