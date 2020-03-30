احدى اشهر المناطق السياحية بكوردستان تغلق مداخلها بعد عزل منطقة قريبة

2020/03/30 | 15:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت قائممقامية قضاء شقلاوة يوم الاثنين فرض اجراءات احترازية اكثر تشددا خوفا من تفشي فيروس كورونا بعد وضع ناحية خليفان في الحجر الصحي.

وقالت قائممقام القضاء جوان رفيق في بيان ورد لشفق نيوز، انه تقرر اغلاق جميع مداخل المدينة باستثناء الطريق الرئيس الذي يمر بالقضاء الى المناطق الشمالية لمدينة اربيل .

واضافت انه تقرر منع التجوال للمشاة بعد السادسة مساء منعا باتا الا للحالات الطارئة وعكسه سيتعرض المخالف للملاحقة القانونية.

وأعلنت إدارة قضاء سوران في محافظة أربيل بإقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم عن فرض حجر صحي على آلاف السكان بإحدى نواحي القضاء، عقب تشخيص إصابة احد سكانها بفيروس كورونا لدى عودته من بريطانيا، اعقبها تلقي 5 من اقربائه عدوى الاصابة.

وقال قائممقام القضاء كرمانج عزت لـشفق نيوز، إنه "تم وضع نحو 40 الف شخص بمركز ناحية خليفان في اربيل تحت الحجر الصحي".

وبشأن الطريق الرئيس الذي يمر بوسط المدينة باتجاه قضاء سوران ومعبر حاج عمران الحدودي قال عزت "وضعنا الية بعدم اغلاق الطريق وانما الحجر فقط لسكان المدينة والمركبات ستمر بوسطها دون الوقوف فيها".

وفيما يتعلق بالاحصاءات حول عدد المصابين، أوضح قائممقام قضاء سوران، أن "أعدادهم ليست بقليلة ولكن يجب الانتظار لحين صدور بيان من وزارة الصحة".

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وذكر بيان للوزارة أن “الاصابات توزعت على رجل وامرأة وثلاثة اطفال جميعهم اقارب حالة تم تشخيص إصابتها يوم امس في ناحية خليفان لرجل عائد من بريطانيا”، موضحا، ان “الاصابات الثلاث الاخرى هي لأشخاص من اهالي دهوك عادوا من فرنسا مؤخراً وهم بالحجر الصحي في اربيل ”.

وبذلك ترتفع اعداد الإصابات بالفيروس في الاقليم الى 150 حالة، بينها حالتا وفاة و55 حالة تماثل للشفاء.

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