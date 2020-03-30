صحة النجف تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/30 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوصات لـ 83 حالة مشتبها بها.وقال الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "المحافظة سجلت اليمو 18 إصابة جديدة بفيرو كورونا، بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات لـ 83 حالة مشتبها بها".وأضافت أن "الحالات توزعت على النحو الآتي:حالتان ملامستان / لحالة موجبة - المشخاب- حالتان ملامستان / لحالة موجبة - الاولى النجف حي الحسين والثانية حي القدس- حالتان ملامستان/ لحالة موجبة- النجف حي الميلاد- ثلاث حالات ملامسة / لحالة موجبة - النجف الجديدة الرابعة- اربع حالات مشتبه بها حسب ادعائهم / الاولى :النجف - حي النصر،والثانية: النجف - حي العسكريوالثالثة: في الحيدريةوالرابعة : الكوفة - حي ميسان- اربع حالات ملامسة لحالات موجبة متفرقة الاولى: في النجف - الكوفة البراكية ، الثانية :النجف - الكوفة الصوب الصغير ، الثالثة : الكوفة - حي كندة ،الرابعة :النجف - حي الجامعة- حالة واحدة لمسافر قادم من سوريا / النجف- حي العسكريوتابع البيان أن "بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف على النحو التالي :99 حالة اصابة، 16 حالة شفاء، 4 حالات وفاة، حالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )".وأكدت الدائرة "اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، وندعو جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

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