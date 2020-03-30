بالصور.. حريق يلتهم محال لبيع الخضروات في الناصرية

2020/03/30 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار إلتهمت النيران محال تجارية لبيع الخضروات في الناصرية، اليوم الاثنين، حيث تصاعدت السنة الهب وأحرقت كل شيء تقريبا فيما هرعت سيارات الاطفاء لاخماد الحريق.وقال مراسل، “العهد نيوز” في المحافظة، بأن “حريقا كبيرا قد التهم محال لبيع الخضرواع في تقاطع الإسكان الصناعي وسط الناصرية، حيث لم تسجل أي اصابات، والاضرار […]

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